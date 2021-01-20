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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

Hastane koridorundan görüntü

Hastane Kız Arkadaş A Haber Güvenlik Kamerası Kalp Krizi 

-Kadının çantasından silahı çıkarması
-Kalbine doğru ateş etmesi
-Silahın düşmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi Özel Memorial Diyarbakır Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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