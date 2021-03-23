Erciş’te Jandarma ekipleri en ücra noktalarda vatandaşları bilgilendiriyor

--Vatandaş broşür teslim alma görüntüsü

--Jandarma Türkçe uyarı konuşması

--Jandarma Kürtçe uyarı konuşması



( VAN ) VAN



- Erciş’te Jandarma Ekipleri En Ücra Noktalara Kadar Ulaşıp Vatandaşları Bilgilendiriyor Van’ın Erciş ilçesinde Jandarma ekipleri kırsal mahallelerdeki evleri ve işyerlerini tek tek dolaşıp vatandaşları korona virüs tedbirlerine uyulması noktasında Türkçe ve Kürtçe bilgilendiriyor. Tüm Türkiye’de kontrollü normalleşme süreci devam ederken Van’ın Erciş ilçesinde Jandarma ekipleri de bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş Kaymakamlığı bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren ekipler, kırsal mahallelerdeki evleri ve işyerlerini tek tek dolaşıyor. Vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, Türkçe bilmeyen vatandaşlara da Kürtçe bilgilendirme yapıyor. Erciş Kaymakamlığı tarafından basılan el broşürlerini de vatandaşlara takdim eden ekipler; maske, mesafe, temizlik konularında uyarılarda bulunuyor.



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