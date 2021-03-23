Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Erciş’te Jandarma ekipleri en ücra noktalarda vatandaşları bilgilendiriyor

Erciş’te Jandarma ekipleri en ücra noktalarda vatandaşları bilgilendiriyor

-Jandarma broşür dağıtım görüntüsü

Trol 

--Vatandaş broşür teslim alma görüntüsü
--Jandarma Türkçe uyarı konuşması
--Jandarma Kürtçe uyarı konuşması

( VAN ) VAN

- Erciş’te Jandarma Ekipleri En Ücra Noktalara Kadar Ulaşıp Vatandaşları Bilgilendiriyor Van’ın Erciş ilçesinde Jandarma ekipleri kırsal mahallelerdeki evleri ve işyerlerini tek tek dolaşıp vatandaşları korona virüs tedbirlerine uyulması noktasında Türkçe ve Kürtçe bilgilendiriyor. Tüm Türkiye’de kontrollü normalleşme süreci devam ederken Van’ın Erciş ilçesinde Jandarma ekipleri de bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erciş Kaymakamlığı bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren ekipler, kırsal mahallelerdeki evleri ve işyerlerini tek tek dolaşıyor. Vatandaşlara korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, Türkçe bilmeyen vatandaşlara da Kürtçe bilgilendirme yapıyor. Erciş Kaymakamlığı tarafından basılan el broşürlerini de vatandaşlara takdim eden ekipler; maske, mesafe, temizlik konularında uyarılarda bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement