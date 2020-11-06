Erbaş: 'Dünyada milyonlarca çocuk şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun vaziyettedir' - ANKARA
Erbaş: "Dünyada milyonlarca çocuk şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun vaziyettedir" - ANKARA - "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid - i Nebi Sempozyumu - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkışı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid - i Nebi Sempozyumu açılışına katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım