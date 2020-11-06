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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Erbaş: 'Dünyada milyonlarca çocuk şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun vaziyettedir' - ANKARA

Erbaş: 'Dünyada milyonlarca çocuk şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun vaziyettedir' - ANKARA

Erbaş: "Dünyada milyonlarca çocuk şefkatten, merhametten, insaftan ve adaletten yoksun vaziyettedir" - ANKARA - "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid - i Nebi Sempozyumu - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüye çıkışı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid - i Nebi Sempozyumu açılışına katıldı.
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Lyon 

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