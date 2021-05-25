Eraslan: “Dijital eğitim kültürünün geniş kitlelere yayılması hepimizin ortak amacıdır”

-Eraslan'ın konuşması

-Uğur'un konuşması



( KAYSERİ ) -- SODİMER Genel Başkanı Levent Eraslan:- “Pandemi tüm ülkelerin eğitim alanını sıfırladı" KAYSERİ



- Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Genel Başkanı Levent Eraslan, pandeminin bütün ülkelerin eğitim alanını sıfırladığını söyleyerek, “Dijital eğitim kültürünün geniş kitlelere yayılmasını hepimizin ortak amacıdır” dedi.

SODİMER Genel Başkanı Levent Eraslan, Bahçeşehir Koleji’nde Dijital Eğitime katıldı.

Eğitim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eraslan, gelecek senelerde eğitimin bir kısmının online bir kısmının da yüz yüze yapılacağını söyleyerek, “Dijital eğitimin lideri Enver Yücel adlı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları yerinde görmek ve dijital eğitimin Türkiye’de ki geleceğine dönük arkadaşları bilgilendirme amacındayız. Pandemiyle birlikte hepimiz bir anda uzaktan eğitim sürecine geçtik. Uzaktan eğitim sürecinin öğretmen, öğrenci, veli ve eğitimin niteliğine dönük değerlendirmelerin yapılması gerekli. Biz de bu amaçla buradayız. Çünkü adı hibrit olan yani harmanlanmış eğitim olan hem yüz yüze eğitimin hem de dijital eğitimin sentezi bir yapıya geçiyor ülkemiz. Çok net şunu söyleyebiliriz ki gelecek senelerde derslerin bir kısmı online bir kısmı da yüz yüze yapılacaktır. O yüzden pandemi tüm ülkelerin eğitim alanını sıfırladı. Bazı ülkeler tedbirlerini alarak atak yaptılar, bazıları ne yazık ki bunu yapamadılar. Dijital eğitim kültürünün daha geniş kitlelere yayılması hepimizin ortak amacıdır” dedi.

“Yasaklamayın, anlaşın” Çocukların sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiğine yönelik bilgiler de veren Eraslan, “Anne ve babalar öncelikle çocuklarının dijital alışkanlıklarını iyi bilmeli. Onlara en iyi tableti ve telefonu almak çözüm değil. Çocuklarımızla mutlaka konuşmalı ve onlara asla yasak koymamalı. Yasaklama ilgi çekmektir. Anlaşma olmalı. Yasaklamayın, anlaşın” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Kayseri Lise Müdürü Kasım Uğur ise, “Bahçeşehir Koleji olarak 20 yıl öncesinden hazırlığımızı yapmış olduğumuz bir dijital eğitim sistemi hayata geçirdik. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde Bahçeşehir Kolejinin hali hazırda kullandığı bir yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim sistemimiz var. Bu imkanlarımız sayesinde öğrencilerimiz pandemi döneminde kesintisiz eğitimle, eğitim öğretim sürecine devam etti ” ifadelerini kullandı. (AG-

