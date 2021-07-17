Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği

Engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayram temizliği

ekipler

-temizlik çalışmaları
-evlerden görüntü
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır hale getirdi. Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. ‘Evde Temizlik’ ekipleri, Kurban Bayramı öncesi engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizledi. Belediyenin uyguladığı hizmet, bayram öncesi sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen program dahilinde; eldiven, maske, galoş ve koruyucu kıyafetlerle vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yaptı. Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı