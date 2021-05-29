Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Vali Atik'e ziyaret

-Anı defterini imzalamasından görüntüsü

-Toplantı odasından görüntü

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Enerji Koordinasyonu Toplantısı için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentteki ziyaretlerine Denizli Valiliği'nden başladı.

Bir dizi ziyaret ve Denizli Enerji Koordinasyonu Toplantısı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Denizli'ye geldi. Kentteki ilk ziyaretine Denizli Valiliğinden başlayan Bakan Dönmez, il protokolü ile selamlaşmanın ardından valilik anı defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Dönmez ve il protokolü toplantı yaptı.

