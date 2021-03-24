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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi

- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi

Nehirde kano kullanan insanların çeşitli görüntüleri

Restorasyon Yürüyüş Yolu Kano Başkent 

-Klong Ong Ang yürüyüş yolundan çeşitli görüntüler
-Bangkok sakini ile röportaj

( BANGKOK ) BANGKOK

- -Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir zamanlar en kirli kanal olarak bilinen tarihi su yolu Klong Ong Ang, kentin önde gelen turistik noktalarından biri haline geldi. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan tarihi su yolu Klong Ong Ang, son dönemde en çok turist çeken noktalardan biri oldu. Dönemin en kirli kanalı olarak bilinen tarihi su yolu, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının hizmete açıldı. Temiz su ile doldurulan kanal iki tarafında da yemyeşil bitkiler ile modern görünüm kazandı. Tarihi kanal yeni görünümü ile hafta sonları yürüyüş yolunda çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Kanal çevresinde yürüyüşe çıkan bir kişi, “Kanal eskiden kirli ve dağınıktı, şimdiyse her şey yerli yerinde. Kanal tamamen değişti. Bu inanılmaz. Eskiden Bangkok'taki kanallar çok da iyi yönetilmiyordu. Nehrin birçok bölümünde döküntüler ve çöpler vardı, buralar çok kirliydi ancak ıslah çalışmaları sonrasında gerek kıyı duvarlarının süslenmesi, gerek suyun berraklığı, hatta kürek çekme hizmetleri olsun her şey harika oldu ve bu iyi bir başlangıç” ifadesini kullandı.
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