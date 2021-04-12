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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki parkta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Şahıs detay

Polis Bild Polis Ekipleri Irak 

-Yanan alan detay
-Bıçaktan detay
-Şahsın montunu ateşe atması
-Polis ekipleri detay
-Polisin ateşin yayılmasını engellemeye çalışması
-İtfaiyenin gelmesi
-Alevlere müdahale etmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki park içinde kaldığı barakayı yakan şahıs polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki 5 Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Bir süredir park kenarındaki bina molozlarının kenarına yaptığı barakada yaşayan bimekan şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle kaldığı yeri ateşe verdi. Eline aldığı bıçakla ateşin yakınına oturan bimekan şahıs, üzerindeki montu da alevlerin arasına attı. Alevleri gören ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elinden bıçağı bırakan şahsı ekip aracına aldı. İtfaiye ekipleri ise yangın çevreye sirayet etmeden söndürdü. (İA-
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