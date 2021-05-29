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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi

-Emine Erdoğan'ın sergi ziyaretinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Asitane Vakfınca Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat binasında düzenlenen sergiyi dolaşan Erdoğan, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eseri inceledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı. Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi.Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan El Yapımı Kağıt Atölyesi’ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi edindi. Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.
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