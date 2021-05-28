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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- EMA: “Ön verilere göre, mutasyonlu korona virüse yakalananların Covid-19 aşısının 3’üncü dozuna ihtiyacı yok”

- EMA: “Ön verilere göre, mutasyonlu korona virüse yakalananların Covid-19 aşısının 3’üncü dozuna ihtiyacı yok”

Basın toplantısından görüntüler

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

Akalan Basın Toplantısı Toplantı 


- Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilere göre, Covid-19 aşısının 3’üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.
Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı’dan (EMA) 3’üncü doz aşılara ilişkin açıklama geldi. EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3’üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3’üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı. Kortikosteroid kullanımı tavsiye edilmiyor Alternatif Covid-19 tedavilerine de değinen Cavaleri, "Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor. EMA, daha kesin kanıtlar elde edilmeden kortikosteroidlerin Covid-19 hastalarında kullanılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı. Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanımına onay Cavaleri, EMA’nın İnsan İlaçları Komitesi’nin 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını açıkladı.
Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Cavaleri, "Kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak" dedi.

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