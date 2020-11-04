Elif’i kurtaran AFAD Erzurum ekibine, Kayra ve Saltuk kardeşlerden teşekkür

-Resmin personele verilmesi



( ERZURUM ) ERZURUM



- AFAD Erzurum ekibi tarafından 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşında ki Elif Perinçek için, Kayra ve Saltuk kardeşler resim yaparak ekiplere teşekkür etti. Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e arama çalışmalarında yer alan Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, İzmir'de enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de enkazdan çıkarmayı başaran Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşler, yaptıkları resim ile teşekkür etti. Erzurumlu ailenin çocukları olan Kayra ve Saltuk, arama çalışmalarında yer alan AFAD Erzurum ekibini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildiler.



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