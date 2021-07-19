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Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar

Elektriklerin 4 saat kesildiği köyde seyyar lambanın ışığında yemek yiyorlar

Işıldak önünde yemek yapan kadın

Elektrik Kesintisi 

-Elektriksiz köy
-Işıldak önünde yemek yenilirken

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde 2 gündür akşamları 4 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Mağdur olan köylüler, seyyar lambanın ışığında yemek yapıp yiyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde 2 gündür akşam saatlerinde 4 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Akşam yemeği saatlerinde elektriksiz kalan köylüler, seyyar lambalar ve el fenerleri ışığında yemek yemeye çalışıyorlar. Durumdan şikayetçi olan köylüler sık sık DEDAŞ Çağrı Merkezi'ni arasa da herhangi bir netice alamadı.
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