Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Dükkandan detaylar

Kız Meselesi Polis Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Olay yeri incelemeden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Kırık cam görüntüleri
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de otomobilden oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1278. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli bir kişi, aralarında kız meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen E.A.'nın (42) sanayideki oto elektrikçi dükkanına otomobiliyle geldi. Aracın camından pompalı tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibi E.A. sırtına isabet ettiği saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet tüfek kartuşu bulurken, iş yerinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. (HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement