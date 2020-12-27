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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “Depremde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yok”

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “Depremde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yok”

Vali açıklama

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Hastane Deprem Bild Barla 


- Elazığ Valisi Erkaya Yırık, meydana gelen depremde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "15 civarında bayılma, merdiven çıkışında panik halinde burkma gibi vakalar var. Onların da hastanede tedavisi devam ediyor” dedi.
Elazığ’da saat 09.37’de deprem meydan gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildiren Vali Erkaya Yırık, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Vali Yırık, “Depremle ilgili çalışma devam ediyor. Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. 15 civarında bayılma, merdiven çıkışında panik halinde burkma gibi vakalar var. Onların da hastanede tedavisi devam ediyor. Maddi bir olumsuzluk söz konusu değil. Arkadaşlar sahada çalışmalarına devam ediyor. Daha önceki depremde ağır hasar alan bir iki binada yeniden çatlak oluştuğu bilgisi var. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendiriyor. Şu an ciddi bir olumsuzluk yok” ifadelerini kullandı.
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