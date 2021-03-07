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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ELAZIĞ - Trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı

ELAZIĞ - Trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı

- Pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza yerinden görüntü - Kasa yapan araçlardan görüntü - Yaralı taşıyan ambulansın beton mikserine çarptığı kaza yerinden görüntü - Yaralıların ambulansa taşınması - Kaza yapan araçlar Elazığ 'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı - İki kazada 11 kişi yaralandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı.Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 23 TC 315 plakalı mazot bidonu yüklü pikap, Elazığ - Çemişgezek kara yolunun Koruk köyü yol ayrımında 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen 23 BB 291 plakalı ambulans, yaralılardan ikisini alarak hastaneye gittiği sırada Elazığ - Keban kara yolunun 1. kilometresinde Kemal Sozan idaresindeki 23 ABF 983 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.Bu kazada da ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı.Her iki kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma Trafik Kazası Sağlık Çalışanı Beton Mikseri Ticari Araç 

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