ELAZIĞ - Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil Keban Baraj Gölüne düştü
- Göle düşen aracın çıkarılması - Dalgıç Furkan Yalçın'ın KonuşmasıEl frenini çekmeyi unuttukları otomobil Keban Baraj Gölüne düştü - Otomobil dalgıçların yardımıyla kepçeyle gölün yaklaşık 15 metre derinliğinden çıkarıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesinde el freninin çekilmemesi sonucu bir otomobil Keban Baraj Gölüne düştü.Keban ilçesinde Keban Baraj Gölü yüzer havuz mesire alanına Sivas'tan 2 arkadaşıyla gelen Murat Keneş, kullandığı 58 NH 064 plakalı otomobili park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu.Göl etrafında gezinen 3 arkadaş döndüklerinde otomobili göremeyince aracın göle düştüğünü anladı.Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.Dalgıçların yardımıyla gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde yeri tespit edilen otomobil, kepçe ve halat yardımıyla gölden çıkarıldı.Dalgıç Furkan Yalçın, aracın yaklaşık 50 metre açıklarında gölün dibinde ters şekilde durduğunu belirterek, "Derinlik yaklaşık 15 metreydi. Halatı otomobile bağladık ve kazasız bir şekilde otomobili çıkardık." dedi.
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