ELAZIĞ - Pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
- Olay yerindeki ekipler - Şüphelinin olay yerinden araçla götürülmesi - Ambulansın gidişi Elazığ 'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getiren şüpheli, gözaltına alındı.Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
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