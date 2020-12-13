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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ELAZIĞ - Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ELAZIĞ - Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

- Şüphelinin adliyeden çıkışı Elazığ 'da kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 olayla ilgili "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından aranan 27 yaşındaki M.Ç'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, ilçeye bağlı Bekçitepe köyü mevkisinde kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Harekete Geç 

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