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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ELAZIĞ - İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ELAZIĞ - İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Ekiplerin olay yerindeki çalışması Elazığ 'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Serkan Çayır idaresindeki itfaiye aracı, Malatya Caddesi'nde, Ebru Kılıç'ın kullandığı 42 AN 890 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada, 5 itfaiye eri ile Kılıç ve çocuğu yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri 

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