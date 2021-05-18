ELAZIĞ - İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
- Elazığ 'da İsrail'in Filistinlilere saldırılarının protesto edilmesi - Vatandaşların Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İstasyon Meydanı'nda toplanması - Kalabalığı tekbir getirip sloganlar atması - Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Recep Koca'nın açıklamaları - Kent merkezinde tur atan konvoy Elazığ 'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, İsrail'in Mescid - i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla İstasyon Meydanı'nda toplandı.Bir süre burada tekbirler getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı.AGD Elazığ Şube Başkanı Recep Koca da yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki göstererek, "Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceğini anlayan zalimler azgınlıklarını şiddetlenmiştir, tüm azgınlıklarına ve şiddetli saldırılarına rağmen yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır, o da Allah'a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah'tan başka güç yoktur." ifadelerini kullandı.
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