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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Elazığ’daki feci kazada ölen 4 kişinin kimliği belli oldu -Kazada otomobilde bulunan anne baba ve kızının hayatını kaybettiği, torunlarının ise yaralı kurtulduğu öğrenildi

- Elazığ’daki feci kazada ölen 4 kişinin kimliği belli oldu -Kazada otomobilde bulunan anne baba ve kızının hayatını kaybettiği, torunlarının ise yaralı kurtulduğu öğrenildi

Elazığ

Bild Ticari Araç Kız Çocuğu Direksiyon 

-Kaza
-Kurtarma çalışması
-Yaralı
-Cenaze
-Genel ve detay
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-Not: geçilmişti

( ELAZIĞ ) - Elazığ’daki feci kazada ölen 4 kişinin kimliği belli oldu-Kazada otomobilde bulunan anne baba ve kızının hayatını kaybettiği, torunlarının ise yaralı kurtulduğu öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin kimliği belli oldu.Kazadan 2 yaralıdan 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi, dedesi ve anneannesini kaybettiği öğrenildi. Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden Ali Yiğit idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada olay yerinde ve hastenede 4 kişi hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede kazada ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Hayatını kaybedenlerin otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Yiğit (24) olduğu bildirildi.
Kazadan yaralı kurtulan ve kardeşini kaybeden Sürücü Ali Yiğit (33) ile annesi,anneannesi ve dedesini kaybeden Sude Sesveren’in (12) tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (CK-HIV-
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