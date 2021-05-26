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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da baraka yandı, iki binaya sıçraması ekiplerin müdahalesiyle engellendi

Elazığ’da baraka yandı, iki binaya sıçraması ekiplerin müdahalesiyle engellendi

yangından detay

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-yoğun duman
-ekiplerin yangını söndürme çalışması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki bina arasındaki lastik ve tüp bulunan baraka da yangın çıktı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle İbrahim Paşa sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki bina arasında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri yangını Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipler, içerisinde lastik ve tüp bulunan barakayı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile binalara sıçraması engellenen yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (CK-HIV-
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