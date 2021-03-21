Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada



- Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 23 P 5133 plakalı otomobil ile İ.Ö. idaresindeki 06 BJ 1374 plakalı araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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