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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı (2)

- Kaza yapan araçlar - Bekleyen vatandaşlar - Polis memurları - İtfaiye ekipleri3 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 19 kişi yaralandı.Tahir Şaşmaz Caddesi'nde, Uğur Yalçınkaya idaresindeki 23 M 0270 plakalı minibüs ile sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 AED 764 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada Yalçınkaya ile araç ve motosiklette bulunan 18 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Memur 

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