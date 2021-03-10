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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Su kuyusunda çalışma yapılırken görüntü

Boğulma Tehlikesi Bild Hayvan 

-İneğin yukarı çekilmesi
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da 14 metrelik su kuyusuna düşen gebe inek, hayvan boğulmadan yetişen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla sağ olarak kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem Sarı'ya ait hayvanlardan 8 aylık gebe inek, su kuyusunun üzerindeki betonun çökmesiyle içine düştü. Yaklaşık 14 metre olan kuyuda mahsur kalan ve boğulma tehlikesi bulunan ineğin kurtarılması için sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Aşağı merdiven uzatan ekipler, hayvana ulaşıp öncelikle boğulmasını önlemek için boynuz kısmından askıya aldı, ardından da kafa ve vücuduna geçirdikleri halatlarla vinç yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından hayvan sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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