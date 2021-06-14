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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ELAZIĞ - Bir ev ve iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ - Bir ev ve iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

- Yanan ev ve arabadan görüntü Elazığ 'da bir ev ve iki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Alacakaya ilçesinde çıkan yangında bir ev ve iki otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Gürçubuk köyünde garaj olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İki aracın yanmasına neden olan alevler, rüzgarın da etkisiyle evin çatısına yayıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Alacakaya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev ve iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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