Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ELAZIĞ - Bakan Kurum, Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemelerde bulundu

ELAZIĞ - Bakan Kurum, Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemelerde bulundu

- Tesisin dı/genel planı - Elde edilen kompost gübrenin görüntülenmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tesisi gezerek bilgi alması - Tesiste gübre üretim çalışmaları - Kurum'un çiftçilere kompost gübre dağıtması - Toplu fotoğraf çekimiELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık” projesi kapsamında Elazığ Valiliği Hizmet Binası bahçesinde kurulan Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Çekim Gübre 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement