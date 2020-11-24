ELAZIĞ - Bakan Kurum, Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemelerde bulundu
- Tesisin dı/genel planı - Elde edilen kompost gübrenin görüntülenmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tesisi gezerek bilgi alması - Tesiste gübre üretim çalışmaları - Kurum'un çiftçilere kompost gübre dağıtması - Toplu fotoğraf çekimiELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık” projesi kapsamında Elazığ Valiliği Hizmet Binası bahçesinde kurulan Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım