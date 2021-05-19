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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ELAZIĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ELAZIĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor



- Elazığ 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Törenden görüntü - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in konuşması19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyorELAZIĞ (AA) - Elazığ Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirildi.
Elazığ Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan Eren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azmi ve kararlılığı ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan meşalenin bugün de yanmaya devam ettiğini belirtti.
Atatürk'ün çok zor şartlarda kazanılmış bir savaşın ardından ülkeyi emanet ettiği gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm gençlere kutlu olması dileğinde bulunan Eren, "Cumhuriyetin ilelebet devam etmesi için çok çalışmalıyız. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Çünkü bu aziz ülke çok büyük badireler atlattı. Kolay kazanılmayan bir savaşın arkasından Cumhuriyet ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Saygı Duruşu 

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