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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

Aracın kayma anı

Kamera Güvenlik Kamerası Uttu 

-Aracın uçma anı
-Uçan araçtan görüntüler

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de sürücüsünün el frenini çekmediği çayırlığa uçtu İSTANBUL

- Arnavutköy’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu. Aracın çayırlık alana uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen otomobil bir süre sonra yavaş yavaş aşağı doğru ilerlemeye başladı.
Yokuşun etkisiyle hızlanan otomobil daha sonra yokuşun dibinde bulunan çayırlık alana uçtu. Araç bahçe duvarına çarparak durabilirdi. O esnada sokaktan geçen kimsenin olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Öte yandan o anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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