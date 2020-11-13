Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti - 'Biz mülteci değiliz, Rus ve İran işgalinin ardından zorla göç ettirildik'

- El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti - 'Biz mülteci değiliz, Rus ve İran işgalinin ardından zorla göç ettirildik'

protesto detay

( EL BAB ) - El Bab'ta siviller, mülteci konferansını protesto etti- "Biz mülteci değiliz, Rus ve İran işgalinin ardından zorla göç ettirildik" EL BAB

Protesto İran Mülteci Başkent Konferans 


- Suriye'nin El Bab kentinde siviller, Rusya ve Esad rejiminin başkent Şam'da gerçekleştirdiği mülteciler konferansını protesto etti. Suriye'nin El Bab kentinde siviller, Rusya ve Esad rejiminin Şam'da gerçekleştirdiği mülteciler konferansını protesto etmek amacıyla Cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. Esad, Rusya ve İran aleyhine slogan atan siviller, "Biz mülteci değiliz, Rus ve İran işgalinin ardından zorla göç ettirildik", "Esad rejimi düşmeden mülteci sorunu çözülmez" ve "Dönüş Esad'ın düşmesiyle başlıyor" yazılı pankartlar taşıdı. Öte yandan Çarşamba günü başlayan ve iki gün süren konferans, Esad rejimi tarafından Rusya'nın desteği ile düzenlendi.
Konferansta, Suriyeli mültecilerin durumu ve yaşadıkları yerlere dönmesi için çözümler görüşülmüştü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı