Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ekmek parası için tomruk yüklü kamyonları tehlikeli dağ yollarında kullanıyorlar

Ekmek parası için tomruk yüklü kamyonları tehlikeli dağ yollarında kullanıyorlar

Tomruk yükleme görüntüleri

Kamyon Kasası Ormana Köy Yolları Kamyon Şoförü Direksiyon 

-Kamyonların zorlu yollardan geçme görüntüler
-Detaylar
-Röportajlar

( ARTVİN -ÖZEL)- Artvin’de usta tomruk kamyonu şoförleri zorlu yollarda ekmek parası için direksiyon sallıyor ARTVİN

- Artvin’de tomruk işiyle uğraşan kamyon şoförleri tomrukları, kamyonlara yükleyerek 2 bin rakımdan 32 km boyunca uçurumun kenarındaki dağ ve köy yollarında direksiyon sallıyorlar. Artvin’in Merkeze Hızarlı Köyünde araç işiyle uğraşan orman işçileri, evlerine ekmek parası götüre bilmek için büyük zorluklar yaşıyor. 2 bin rakımda çalışan, orman işçileri, tomruk haline getirdiği ağaçları, kamyon kasasına yükleyerek zorlu yolları kat ediyor. Usta şoförler 32 km boyunca çamurlu, dar ve uçuruma sıfır yollardan geçerek karayoluna iniyor. Kamyonlar, bu zor yollardan ormana boş haliyle 3 saate çıkarken tomruk yükledikten sonra aynı yolu 5 saate iniyorlar. Tehlikeli olan köy yolları, usta kamyon şoförleri için adeta günlük normal iş haline gelmiş. Onlar için eğlenceli olan uçuruma sıfır köy yollarından, tonluk yüklerini karayoluna indiren şoförler, daha sonra depolara götürüleri tomruklar, buradan tırlara yüklenerek ağaç sanayisinde kullanılmak için ülkenin dört bir yanına transfer ediliyor. 14 yıldır bu meslekte olduğunu ifade eden kamyon şoförü Selçuk Usta, yollar her ne kadar korkunçta olsa 14 yıllık tecrübeyle zorlanmadan kamyonu ana yolu indirdiklerini söyleyerek yeni nesilden geleceklerin iyi şoför olması temennisinde bulundu. Sıkıntılı coğrafya da ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını belirten 32 yaşındaki Şinasi Okal ise, “meslekte 9 yıllık tecrübeyle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Zor yollarda direksiyon sallıyoruz, fakat hiçbir iş kolay değil. Şükür bir mesleğimiz var, geçinip gidiyoruz” ifadelerini kullandı. (CU-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement