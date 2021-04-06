Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan firari uyuşturucu sanığı kıskıvrak yakalandı

Ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan firari uyuşturucu sanığı kıskıvrak yakalandı

şüphlenin adliyeye sevke dilmesi

( ANTALYA )- Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı ANTALYA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Antalya'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran operasyonunun firari sanığı jandarma ve sivil araçlara çarparak kaçmaya çalıştı , kovalamacanın ardından yakalandı. Jandarma ekiplerini görünce kaçarken ekip aracına ve sivil araca çarpan firari Ö.K.’nın kullandığı araçta uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapanlara yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran Operasyonunun firari sanığı Ö.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ilıca mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö. K.’nun kullandığı araç jandarmanın dur ikazına uymayarak ekip aracına ve sivil araca çarparak kaçtı. Ö.K.’nın kullandığı araç Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat KOM timi ekipleri tarafından fiziki takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 15 gram kokain, 9 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9mm tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 775 TL ele geçirildi. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan ve hakkında Trafik güvenliği tehlikeye sokma, Kamu malına zarar verme, Uyuşturucu etkisinde Araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlaması uymamaktan işlem yapılan Ö.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. (AK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement