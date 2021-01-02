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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ehliyetsiz sürücü benzin istasyonunda faciaya neden oluyordu

Ehliyetsiz sürücü benzin istasyonunda faciaya neden oluyordu

Şahısların gözaltına alınışı

İlk Müdahale Benzin İstasyonu Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin olay yerini incelemesi
-Olaya karışan araba
-detaylar

( İSTANBUL )- Yakıt dolumu bitmeden hareket etti, pompacıyı yaraladı İSTANBUL

- Arnavutköy’de aracına benzin aldığı esnada hala dolum yapıldığını fark etmeyen ehliyetsiz sürücü benzinlik personelini yaraladı. Ağır yaralanan personel şans eseri orda bulunan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü ile arkadaşı gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy’ün girişinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan ve ekmek almaya çıktıklarını iddia eden Ömer Ç. ve Cuma B. araçlarını benzin almak için istasyona yanaştırdı. Benzin dolumu esnasında istasyonun marketine giden sürücü Ömer C., markete gittiği esnada sürücü koltuğunun yanında oturan arkadaşı Cuma B. aracı çalıştırıp hareket ettirdi. Aracın çalıştığını gören benzinlik çalışanı Furkan Körpe, araca hala dolum yapıldığını fark etti ve aracı durdurmak için olay yerine doğru koştu. Benzinlik çalışanı Körpe’nin araca yaklaştığı anda kopan hortum ve basınç, çalışanın ağır yaralanmasına neden oldu. 112 acil sağlık ekipleri şans eseri oradaydı Olayın yaşandığı dakikalarda şans eseri benzinlikte bulunan 112 acil sağlık ekipleri benzinlik çalışanı Körpe’nin yardımına koştu. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan Körpe, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, Cuma B. ve Ömer Ç.’yi gözaltına aldı.
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