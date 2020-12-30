EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

-EGO otobüsünden detay

-Ambulans ve itfaiyeden detay

-Dilek K.'nın ambulansa bindirilişi

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Aşağı Eğlence Kavşağı’nda EGO otobüsü otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobile sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri zorlukla çıkardı. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen General Dr. Tevfik Sağlam Caddesinden Etlik istikametine giden 06 BD 9757 plakalı 288 hat numaralı EGO otobüsü, sol taraftan gelen Giresun Caddesinden İncirli istikametine giden 06 BDA 478 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Kaza sonucu EGO şoförü E.E. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil şoförü Burak K. ve yolcu Dilek K. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan arabadan kurtarılan Burak K. ve yolcu Dilek K., 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. (MC-



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