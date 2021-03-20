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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı

EDİRNE - Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı

- HDP'nin kapatılması için düzenlenen imza kampanyası - Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Yağmur Biçen'in açıklaması - Kampanyaya destek veren vatandaşlar Edirne 'de Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattıEDİRNE (AA) - Edirne 'de Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattı.Türk bayrakları ve üzerinde şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "Onbeşliler vatan savunmasında", "Erenler yaşasın HDP kapatılsın" pankartı ve "Erenler yaşasın, HDP kapatılsın" yazılı afiş taşıyan gruptakiler, Saraçlar Caddesi'nde stant kurdu.Standa gelen vatandaşlar, adını, soyadını ve mesleğini yazıp imza atarak kampanyaya destek verdi.Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Yağmur Biçen, burada yaptığı açıklamada, HDP'nin terör örgütü PKK ile iltisaklı bir parti olduğunu savundu.Vatandaşların imza kampanyasına ilgi gösterdiğini anlatan Biçen, "Burada bir duyuru daha yapıyoruz. 7 Nisan'da Ankara Ulus Meydanı'nda HDP Kapatılsın Mitingi yapacağız. Bu mitinge de halkımızı davet ediyoruz." dedi.
Biçen, toplanan imzaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceklerini kaydetti.

Şehit Terör Örgütü 

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