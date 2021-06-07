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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Türk Kızılay üreticilere destek için iş adamlarının yardımıyla aldığı 16,5 ton karpuzu dağıttı

EDİRNE - Türk Kızılay üreticilere destek için iş adamlarının yardımıyla aldığı 16,5 ton karpuzu dağıttı

- Ekiplerin karpuz dağıtımından detaylar - Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay'ın açıklamasıTürk Kızılay üreticilere destek için iş adamlarının yardımıyla aldığı 16,5 ton karpuzu Edirne 'de dağıttıEDİRNE (AA) - Türk Kızılay Edirne Şubesince kentteki tüm mahalleler dolaşılarak vatandaşlara 16,5 ton karpuz dağıtıldı.Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgında çalışmalara daha da hız verdiklerini söyledi.

Karpuz dağıtımı için iş adamlarının kendilerine destek verdiğini anlatan Çakay, "Karpuz üreticisine destek için Edirne 'deki iş adamlarıyla bir araya gelerek Adana'dan 16 bin 500 kilo karpuz aldık. Bunun ücretini Edirne li iş adamları ödedi.
Biz de Türk Kızılay Edirne Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlarımıza dağıttık. Bu konudaki desteklerinden dolayı Edirne 'deki iş insanları ve hayırsever kişilere teşekkür ediyorum." dedi.
Çakay, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarının da devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Ramazan ayında 500 - 600 kişiye yemek çıkarıyorduk, genel merkez ve iş adamlarının desteğiyle bunu günlük 2 bin 500 kişiye çıkardık. Şu anda bin kişilik yemek kapasitesiyle devam ediyoruz. Ayrıca her gün yemek verdiğimiz ailelere birer karpuz da veriyoruz. İş adamlarımız desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Biz de Türkiye ve dünya piyasasına göre üretimde fazlalık olan ürünleri Edirne merkezli çalışan iş adamları ile tırlarla alarak isteyen herkese dağıtacağız. Edirne 'deki ürünlerden de alıp dağıtmak isteriz."Çakay, mevsimine göre vatandaşlara meyve dağıtmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

İş İnsanları Şili 

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