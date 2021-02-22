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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Tarihi su yolundaki kemerin kaçak kazıyla tahrip edildiği iddia edildi

EDİRNE - Tarihi su yolundaki kemerin kaçak kazıyla tahrip edildiği iddia edildi

- Su kemerinin havadan görüntüsü - Tahrip edilen yerlerin detayları - Prof. Dr. Engin Beksaç ile röpor Edirne 'de tarihi su yolundaki kemerin kaçak kazıyla tahrip edildiği iddia edildi - Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Beksaç, - "Defineciler burada ne arıyor, anlamak mümkün değil. Su kemerleri definecilerin aradığı malzemelerin bulunduğu yerler değil"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Mimar Sinan'ın yaptığı su yolu çevresinin, definecilerin kaçak kazıları nedeniyle tahrip edildiğini ileri sürdü.Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kemerlerinin Osmanlı'dan intikal eden en önemli sivil mimari örneklerinden olduğunu söyledi.

Şehre su getirmek için Mimar Sinan tarafından yapılan su yolunun, özellikle Yedigöz Kemeri olarak bilinen bölümünün çevresinde kaçak kazı yapan kişilerin hedefi haline geldiğini iddia eden Beksaç, "Sadece su yolları, su kemerleri değil kültürel varlıkların pek çoğu defineci saldırısı altında. Defineciler burada ne arıyor, anlamak mümkün değil. Su kemerleri definecilerin aradığı malzemelerin bulunduğu yerler değil. Çok sayıda bizlere bildirimler geliyor, örneğin Ayvalık taraflarında kayaları kazanlar var, defineci hastalığıyla karşı karşıyayız şu an." diye konuştu.
Yanlış halk efsanelerinin de kaçak kazı yapanların iştahını kabarttığını ifade eden Beksaç, su kemerlerinin temelinde para, altın olduğu söylentisinin tamamen uydurma olduğunu belirtti.
- Tarihi su yoluTarihi kaynaklarda Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda Mimar Sinan'a yaptırılan su yolunun, Taşlımüsellim kaynağından iki kol aracılığıyla aldığı suyu, Edirne 'ye toplam 50 kilometrelik hat uzunluğu ile taşıdığı biliniyor.

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