Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
EDİRNE - Su seviyesi azalan Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı

EDİRNE - Su seviyesi azalan Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı

- Tunca Nehri ve yüzeye çıkan yosunların görüntüsüSu seviyesi azalan Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktıEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu bazı kesimlerinde yosunlar yüzeye çıktı.Nehrin beslendiği Bulgaristan ve Edirne 'de yağışların azlığı nedeniyle seviyesinde düşüş oldu.DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 10 metreküpe kadar geriledi.Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Tunca Köprüsü oldu. Köprü civarında nehrin bazı kesimlerinin yüzeyinde yosunlar gözüktü, su altındaki bitkiler ortaya çıktı.Bir zamanlar nehir taşkınlarıyla gündeme gelen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.Tarımsal sulamada kullanılan nehirlerin debisindeki düşüş, özellikle çeltik üreticilerini endişelendiriyor.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement