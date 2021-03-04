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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Salgına karşı savaşını 'Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun' sloganıyla yürütüyor

EDİRNE - Salgına karşı savaşını 'Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun' sloganıyla yürütüyor

EDİRNE - Salgına karşı savaşını " Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun" sloganıyla yürütüyor - Ekiplerin denetiminden görüntüler - Vatandaşların röportajları - Valilik ve belediyenin gönderdiği mesajların görüntüleri Edirne salgına karşı savaşını " Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun" sloganıyla yürütüyorEDİRNE (AA) - Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne 'de, Belediye vatandaşlara " Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." ifadesinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayısı 107,43 olan Edirne , Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.Trakya'da geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla, Edirne 'de yükseldi. Kente, vaka sayısı 75,29'dan 107,43'a çıktı.Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kentte, salgının başından beri 70 bin denetim gerçekleştirildi.
Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 74 bin 694 Kovid - 19 aşısı yapıldı. Edirne 'de vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla "dinamik denetim sürecine" geçildi, virüsle mücadele kapsamında tedbirlere ilişkin kontroller artırıldı. - Vatandaşlara kısa mesajla sık sık kısa uyarılıyor Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi vatandaşları kısa mesaj yoluyla sık sık uyarmaya başladı.
Edirne Valiliği, vatandaşlara, "Koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sürdürdüğümüz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen, bulaşın azaltılması için sevdiklerimizin sağlığını dikkate alarak, bir süreliğine bulaşın yayılmasında en büyük etken haline gelen, akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerini yapmamaya özen gösterelim. Bu mücadeleyi ortak çabamızla başaracağız." ifadelerinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi. Edirne Belediyesinin mesajında da normal hayata dönmek için ev ziyaretlerinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.Kentin adıyla anılan ve dünya tekstil sektöründe önemli bir yere sahip " Edirne kırmızı"na atıfta bulunulan mesajda," Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." sloganına yer verildi.
Mesajda, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak salgınla mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.

Koronavirüs Aritas Sayılar Tekstil Sektörü Trol 

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