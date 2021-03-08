EDİRNE - Polis ekipleri 'sosyal mesafe ihlaline' izin vermiyor
EDİRNE - Polis ekipleri "sosyal mesafe ihlaline" izin vermiyor - Polis ekiplerinin anonslu uyarısı - Saraçlar ve Çilingiler Caddesi'nden görüntüler Edirne 'de polis ekipleri "sosyal mesafe ihlaline" izin vermiyorEDİRNE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka artışında en yüksek 5 il arasında gösterdiği Edirne 'de, vatandaşlar polis ekipleri tarafından maske ve mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarılıyor.Çok yüksek riskli iller arasında olan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde ekipler düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor.Ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarırken özellikle banka ve PTT şubeleri önünde oluşan yoğunluğa müdahale ediyor.Sosyal mesafe ihlallerine izin vermeyen ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları yönünde uyarıyor.
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