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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Motosikletle seyir halindeyken rahatsızlanıp yere düşen kişi yaşamını yitirdi

EDİRNE - Motosikletle seyir halindeyken rahatsızlanıp yere düşen kişi yaşamını yitirdi

- Motosikletin görüntüleri ve çekiciye yüklenmesiEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet kullanırken rahatsızlanıp yere düşen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Recep Fakir (70) Yeniköy Mahallesi çıkışında seyir halindeyken motosiklet üzerinde rahatsızlanarak yere düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Fakir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.Fakir'in cenazesi inceleme sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Trol 

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