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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' illerden Edirne'de işlek caddelere girişte HES kodu uygulaması başlatıldı

EDİRNE - Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' illerden Edirne'de işlek caddelere girişte HES kodu uygulaması başlatıldı

EDİRNE - Kovid - 19'da "çok yüksek riskli" illerden Edirne 'de işlek caddelere girişte HES kodu uygulaması başlatıldı - HES kodu uygulamasından görüntüler - Polis ve zabıta ekiplerinin denetiminden görüntülerKovid - 19'da "çok yüksek riskli" illerden Edirne 'de işlek caddelere girişte HES kodu uygulaması başlatıldıEDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Edirne 'de, tedbirler kapsamında işlek caddelere girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.İl Hıfzıssıhha Kurulu geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı 5 il arasında bulunan Edirne 'de, tedbirler kapsamında yeni kararlar almaya devam ediyor.Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan kurulun kararıyla, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile buralara açılan ara yollar bariyerlerle kapatıldı.Vatandaşlar, cadde girişlerinde bekleyen polis ve zabıta ekiplerine HES kodlarını göstererek caddelere giriş yaptı.Öte yandan, zabıta ve polis ekipleri, vatandaşlar ile esnafı maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Polis Koronavirüs Aritas Zabıta Polis Ekipleri 

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