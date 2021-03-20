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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

- Edirne ve Kırklareli'nden kısıtlama sonrası görüntülerEDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.Salgınla mücadele amacıyla 22 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.
Edirne 'de kısıtlamanın başlamasıyla kent sakinleri evlerine gitti.Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, sorumluluk bölgelerindeki denetimlerini sürdürüyor.Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri, kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

Koronavirüs Trol 

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