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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı

- Özgürlük ve Demokrasi MeydanıTrakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandıEDİRNE (AA) - Trakya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı.İçişleri Bakanlığının genelgesiyle cuma saat 21.00'de başlayıp bu sabah 05.00'de sona eren kısıtlamanın ardından Edirne 'deki sokak ve caddelerde hareketlilik gözlendi.Sağanağa rağmen Selimiye Meydanı ve çevresiyle Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde insan hareketliliği yaşandı.Vatandaşlar açılan işletmelerden alışveriş yaptı. Vatandaşların çoğunun maske ve mesafe kuralına riayet ettiği görüldü.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da kent merkezlerinde hareketlilik gözlendi.Mahalle aralarındaki sakinliğe rağmen kent meydanları ve çevresinde mesaisine gidenler ve alışverişe çıkanların hareketliliği göze çarptı.

Hafta Sonu Alışveriş Gesi 

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