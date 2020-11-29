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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

EDİRNE - Meydan ve caddelerden drone görüntüleriKIRKLARELİ - Meydan ve caddelerden drone görüntüleri - Cadde ve sokaklardan görüntülerTEKİRDAĞ - Cadde ve sokaklardan görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Kovid - 19 ile mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.
Kısıtlamaların başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırıyor. Sağanağın yarın da devam etmesi bekleniyor. - Kırklareli ve Tekirdağ Kırklareli 'nde de kısıtlama ile meydanlar ve caddeler boş kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Koronavirüs Gesi 

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