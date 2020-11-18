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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Kamuya açık alanda sigara içen ve maske takmayan kişiye ceza uygulandı

EDİRNE - Kamuya açık alanda sigara içen ve maske takmayan kişiye ceza uygulandı

- Denetimden ve ceza uygulanan kişinin polis ekipleriyle konuşmasından detaylar.EDİRNE (AA) - Edirne 'de kamuya açık alanda sigara içen ve maske takmayan kişi hakkında cezai işlem uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) denetimlerini sürdürüyor.Ekipler Saraçlar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Caddede maskesiz dolaşarak sigara içen kişinin kimliğini isteyen polis ekipleri ayrıca maske uyarısında bulundu.Polisin sigarasını söndürmesini istediği kişi, "Gerek yok maskeye, (kimliğini verdiği sırada) al cezayı yaz. Yaz oraya yaz. Akşamdan beri yazıyorlar. Neyi söndüreceğim, (sigara) söndürmeyeceğim. Yaz cezayı." yanıtını verdi.Polisin, "Bu kadar insanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz." sözleri üzerine bu kişi, "Yaz cezayı, kahveye bırak kimliği" ifadesini kullandı.Polisin, kimliğini geri almasını istediği kişi, "Gerek yok kimliğe, benim ekmeğim gitmiş sen neden bahsediyorsun bana. Kahveye getir kimliği." dedi.
Kamuya açık alanda sigara içen ve maske takmayan kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Polis Koronavirüs Sigara Polis Ekipleri Irak 

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