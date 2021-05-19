Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EDİRNE - Kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 müşteri ve işletme sahibi hakkında tutanak tutuldu

EDİRNE - Kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 müşteri ve işletme sahibi hakkında tutanak tutuldu

- Denetimden görüntüler Edirne 'de kahvehanede Kovid - 19 tedbirlerine uymayan 17 müşteri ve işletme sahibi hakkında tutanak tutulduEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 17 müşteri ve işletmeci hakkında tutanak tutuldu.Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Sabuni Mahallesi Banka Sokak'taki bir iş merkezinde bulunan F.K'ye ait kahvehanede denetim yaptı.Ekipler, kahvehanede oyun oynandığını, maske takılmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.İşletme sahibi ve 17 müşteri hakkında tutanak tutuldu.

Polis Koronavirüs Kahvehane Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement