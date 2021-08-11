Edirne Hamzabeyli’de bir tırda uyuşturucu ele geçirildi

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giren S.S.S'nin kullandığı tırı durdurdu. Tırda, çekicinin tavanına gizlenmiş 6 valizde şeffaf poşetlere sarılı 62 kilo 716 gram skunk, 2 kilo 556 gram kokain ve 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.S.S. ve C.B. gözaltına alındı.

