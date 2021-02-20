Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - 'Dur' ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı

EDİRNE - 'Dur' ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı

EDİRNE - "Dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü araçla kaçan kişi yakalandı - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin şüpheli şahısları göz altına almalarıEDİRNE (AA) - Edirne 'de denetim noktasında "dur" ihtarına uymayıp bekçilerin üzerine sürdüğü otomobille kaçan şüpheli ile yanındaki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.Kovid - 19 kısıtlaması kapsamında ekipler, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.Maarif Caddesi'ndeki denetim noktasında bir otomobil sürücüsü, bekçilerin "dur" ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu 34 AJB 546 plakalı otomobil, Sarıbayır mevkisinde durduruldu.Ekipler, İstanbul'dan kiralandığı öğrenilen araçta ve sürücü Ö.B.B. ile yanındaki 2 kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.Zanlılar gözaltına alındı.

Uyuşturucu Akalan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement