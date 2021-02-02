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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Edirne’de dere taştı yerleşim yerleri sular altında kaldı... Evini sel suları basan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Edirne’de dere taştı yerleşim yerleri sular altında kaldı... Evini sel suları basan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Su Baskınından görüntü

Mahsur Kaldı Sosyal Tesis Sağanak Yağış Kanalizasyon Büyükbaş Hayvan 

-Mağdur Vatandaşlardan detay
-Evini su basan kadının ağlayarak olayı anlatması
-köylülerin görüntüsü
-olayı anlatmaları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu, birçok evi ve sosyal tesisi su bastı. Yollarda mahsur kalan araç ve sürücüler kurtarıldı. Edirne genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle dere kenarında bulunan evleri su bastı. Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde etkili olan sağanakla birlikte beldenin içerisinden geçen dere taştı. Derenin kenarında bulunan birçok bahçeyle birlikte evler sular altında kaldı. Derenin taşmasından dolayı beldedeki kanalizasyon suları da taşarak sel sularına karıştı. Evlerini sualtında kalan vatandaşlar yağış yüzünden her sene böyle olduğunu ağlayarak dile getirdi. Beldede çiftçilik yapan Hüseyin Mustafa Küçük, sezonda biçilen çeltiğini depoladığı ambara da su girmesinden dolayı 6,5 ton çeltiğinin zarar gördüğünü ifade etti.
3 tane büyükbaş hayvanı olan belde de çiftçilik yapan Mehmet Özcan hayvanlarını komşuya eşiyle komşuya gönderdiğini kendisi de eve su girmemesi için kum ile set yaparak eve suların girmemesi için önlem aldı. Mahsur Kalan Vatandaşları AFAD Ekibi Kurtardı Yağışların hızla artmasından dolayı İHA ekibi ve vatandaşlar Meriç ilçesinde bulunan bir fabrikanın yanında mahsur kaldılar. Edinilen bilgiye göre Meriç ilçesinde bulunan Mandadere barajının savaklarından salınan sular ile yolun bir kısmı tamamen suya gömüldü. Subaşı beldesinde bulunan İHA ekibi ve vatandaşlar araçlarının suya batması sonucu bir süre suda beklediler. Akşam saatlerinde olay yerine ulaşan AFAD ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar Meriç ilçesine getirildi.
(HLD-
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